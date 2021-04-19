2021/04/19 | 22:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الثقافة، الاثنين، ادراج المنحة المالية للفنانيين والادباء والصحفيين ضمن موازنة العام الحالي واكد وزير الثقافة حسن ناظم في بيان، ان “المنحة الخاصة بالصحفيين والفنانين والادباء والبالغة 6 مليارات ادرجت في الموازنة العامة للعام 2021 ضمن تخصيصات وزارة الثقافة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: المنحة المالية للصحفين والادباء والفنانين ادرجت ضمن الموازنة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة: المنحة المالية للصحفين والادباء والفنانين ادرجت ضمن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).