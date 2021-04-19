2021/04/19 | 22:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، أن السوقين العُمانية والعراقية منفتحتان على بعضهما دون عوائق نتيجة العلاقات الدبلوماسية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.ووصف صالح العلاقات العُمانية ـ العراقية بـ "التاريخية"، …

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