صالح يؤكد ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين الرقابة في الانتخابات

2021/04/19 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة التنسيق الفاعل بين الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات لضمان الرقابة الاممية في الانتخابات المقبلة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، اجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تناول الأوضاع في العراق والمنطقة".واضاف، انه "تم بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون، والتأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار".وتابع: "كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، حيث تمّت الإشارة إلى أن استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزاً وملتقى لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها".واشار البيان الى انه "جرى بحث الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، حيث أكّد الرئيس برهم صالح ضرورةَ العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وضمان المشاركة الواسعة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين، وبما يضمن السيادةَ واحترام القرار المستقل للعراقيين".من جانبه، رحب الأمين العام أنطونيو غوتيرش، بالتطورات الإيجابية التي يشهدها البلد، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لجهود السلطات العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادته، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات التي تواجه البلد في مكافحة الإرهاب، والتقليل من آثار جائحة كورونا.

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