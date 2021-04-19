صالح يؤكد للامم المتحدة ضرورة العمل مع مفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية

2021/04/19 | 22:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، ضرورة عمل الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية، فيما اشار الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرش دعمه لجهود السلطات العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادته.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح اجرى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة […]

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