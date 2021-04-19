تعرض حارس مرمى في الدوري العراقي الممتاز إلى جلطة دماغية

2021/04/19 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون الى جلطة دماغية مفاجئة نقل على اثرها الى المستشفى.

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وقال مدير اعلام نادي النفط جمعة ثامر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 نيسان 2021) انه "قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشيا وعلى الفور سارع الكادر الطبي بأجراء الاسعافات الاولية وبعدها تم نقله لاقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا جلطة دماغية مفاجئة".

واضاف، ان "سعدون يرقد حاليا في مستشفى مدينة الطب وأدارة نادي النفط تواصل جهودها لاجل نقله بالسرعة الممكنة لاحدى مستشفيات مدينة السليمانية".

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