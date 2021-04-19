2021/04/19 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعكف مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا على تخصيص نحو مليار دولار، للحد من "التشرد" خلال العام المالي المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوس أنجليس تعكف على تخصيص مليار دولار لمعالجة مشكلة المشردين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوس أنجليس تعكف على تخصيص مليار دولار لمعالجة مشكلة المشردين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).