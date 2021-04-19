صالح وغوتيرش يبحثان ملف الانتخابات النيابية

2021/04/19 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ملف الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تناول الأوضاع في العراق والمنطقة”، مبينا انه “تم بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون، والتأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار، وضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، حيث تمّت الإشارة إلى أن استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزاً وملتقى لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها، كما جرى بحث الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل”.

وأكّد صالح، على “ضرورةَ العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وضمان المشاركة الواسعة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين، وبما يضمن السيادةَ واحترام القرار المستقل للعراقيين”.

من جانبه، رحب الأمين العام أنطونيو غوتيرش، “بالتطورات الإيجابية التي يشهدها البلد”، مؤكداً “دعم الأمم المتحدة لجهود السلطات العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادته، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات التي تواجه البلد في مكافحة الإرهاب، والتقليل من آثار جائحة كورونا”.

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