العراق يحبط عملية كبيرة لتهريب الادوية من سوريا

2021/04/19 | 23:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

الاثنين، عن احابط عملية كبيرة لتهريب

أدوية قادمة من سوريا غربي نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "ضمن

مهامها لتعقب عصابات الجريمة المنظمة

ومراقبة الحدود وملاحقة

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