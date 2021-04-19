بيان من كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب

2021/04/19 | 23:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، يوم الاثنين، بيانا حول هجوم جائر لاحدى المواقع على رئيسة الكتلة آلا طالباني.

وقال الدكتور بختيار شاويس المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، ان عددا من الاشخاص وبعيدا عن الاعراف الصحفية والانسانية، شنوا هجوما جائرا عبر موقع (باس نيوز) ضد السيدة آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب.

واضاف شاويس، ان انفعالاتهم جاءت نتيجة تصريح السيدة آلا طالباني في برنامج لقناة العهد الفضائية، مفاده: ان مسعود بارزاني ليس المرجع السياسي الوحيد في اقليم كوردستان.

وشدد شاويس، اننا في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، نؤكد على كلام رئيسة الكتلة، ونعتقد ان مثل هذا الهجوم الجائر غير المستند الى الاسس، اشارة للافلاس السياسي واصابة نفوس اصحابها بالهيستيريا وتنبع من باب التملق ومن اجل كسب المال المسروق من الشعب، والا ان مثل هذه الهجمة لا قيمة لها عند الاشخاص الواعين والوطنيين.

PUKmedia ترجمة

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