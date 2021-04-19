2021/04/19 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

1633 مشاهدة

أفاد مصدر أمني ،الاثنين، باعتقال مسؤول في الشركة العامة لنفط ذي قار.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية (19 نيسان 2021) ان "قوة أمنية اعتقلت مسؤول شعبة الزراعة في الشركة العامة لنفط ذي قار بعد اثباته بالجرم المشهود في بيع معدات زراعية لاحد المشاتل في مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدرأن "المتهم تم نقله الى مركز احتجاز خاص لعرضه على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة امنية تعتقل مسؤولا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة امنية تعتقل مسؤولا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).