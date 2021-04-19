2021/04/19 | 23:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض حارس المرمى مصطفى سعدون إلى جلطة دماغية مفاجئة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض حارس المرمى مصطفى سعدون إلى جلطة دماغية مفاجئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).