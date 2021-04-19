بكمين “محكم”.. الاستخبارات تطيح بمسؤولين اثنين في داعش

2021/04/19 | 23:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت الاستخبارات العسكرية العراقية، الاثنين، بالإطاحة بأمين صندوق الزكاة وبمسؤول غنائم داعش غربي نينوى بعد اجتيازهم الحدود قادمين من سوريا.وقالت الاستخبارات في بيان، إنه “بعملية استخبارية نوعية ودقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من استدراج ارهابيين اثنين تسللا من سوريا لكمين محكم نصب لهم قرب مخفر جلبارات التابع الى ناحية ربيعة غربي نينوى […]

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