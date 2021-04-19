بغداد تحتضن اجتماعاً أمنياً للسعودية وإيران

2021/04/19 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬عراقي‭ ‬وآخر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬غربي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬مطلع‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬ببغداد‭ ‬وفدين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬الخصمين‭ ‬الكبيرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ابلغ‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬اجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬حضرا‭ ‬الى‭ ‬اللقاء‭ .‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬قصف‭ ‬الحوثيين‭ ‬للمنشآت‭ […]

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