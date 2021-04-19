المفاوضات السعودية الايرانية

2021/04/19 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الطريق للتفاهم بين ايران والسعودية طويل، لكنه بالنتيجة حتمي ولابد من تفاهمات تجمع اكبر دولتين محيطتين بالخليج الغني بالثروات وشريان الطاقة العالمي .ينبغي ان تتخلى ايران عن اية عوائق عقائدية في ارساء سياسات السلام، كما يجب ان تنظر الرياض بواقعية الى موازين القوى الاقليمية واهمية تعايش الاقوياء بدل نظرية تنافس الاعداء.[…]

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