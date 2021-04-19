2021/04/19 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭- ‬الزمان‭ ‬ بلغت‭ ‬المباحثات‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬والهادفة‭ ‬الى‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬الصياغة‮»‬‭ ‬لنص‭ ‬مشترك‭ ‬محتمل،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيد‭ ‬المنال،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬روسي‭ ‬الإثنين‭.‬ وكتب‭ ‬ميخائيل‭ ‬أوليانوف،‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬الى‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬فيينا‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباحثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني بلغت مرحلة الصياغة والحل بعيد المنال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباحثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني بلغت مرحلة الصياغة والحل بعيد المنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).