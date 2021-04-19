كبير المفاوضين الإيرانيين ينفي وجود اتفاق مؤقت بشأن العودة إلى الاتفاق النووي

2021/04/19 | 23:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أنه "لن يكون هناك اتفاق مؤقت بشأن العودة إلى الاتفاق النووي".

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وقال عراقجي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا: "لن يكون هناك أي اتفاق مؤقت بين إيران والدول 4+1، ونحن نتفاوض فقط على الخطوة النهائية في إلغاء العقوبات".

وأضاف أن "الشائعات مثل الخطط التدريجية أو الاتفاق المؤقت لا أساس لها من الصحة".

ولفت إلى أن "إيران لن تسمح بمفاوضات استنزافية بأي شكل من الأشكال، وفي نفس الوقت لن تتسرع في التوصل إلى نتيجة، وتنص على ضرورة إجراء المحادثات بعناية بما يحفظ المصالح العليا والمواقف القطعية للبلاد".

وأكد أنه "سيتم اتخاذ أي قرار بشأن عملية ونتائج المحادثات في طهران، وسيقدم فريق التفاوض تقريرا بشكل متواصل حول وضع المحادثات إلى كبار المسؤولين".

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