الخارجية الأميركية تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى الخارج

2021/04/19 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت وزارة الخارجية الأميركية بشدة، الاثنين، مواطني الولايات المتحدة بإعادة النظر في جميع رحلات السفر إلى الخارج، لأن جائحة كوفيد 19 لا تزال تشكل مخاطر غير مسبوقة على المسافرين.

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