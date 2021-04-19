مدرب الجوية: مباراة تراكتور مهمة ومستويات الفرق متقاربة

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أيوب أوديشو، مدرب القوة الجوية، أن مواجهة الغد أمام تراكتور الإيراني مهمة للفريقين ونقاطها ثمينة للمنافسة في المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الإثنين، إن المباراة مهمة للفريقين خاصة وأن هناك تقاربًا بالمستوى الفني لجميع فرق المجموعة وبالتالي الصراع والمنافسة مشتعلة بين الأندية للتأهل من المجموعة الثانية.

وأشار إلى أن تراكتور، فريق جيد والنسبة العالية من الأهداف تدلل على قيمته وقدرته التهديفية. شاهدنا مباراتيه الماضيتين وشخصنا عددًا من النقاط التي سنؤكد عليها في مباراة الغد.

الفريق جاهز

أما اللاعب لؤي العاني الذي حضر رفقة المدرب إلى المؤتمر الصحفي فأكد أن الفريق جاهز للمباراة وهذا أمر طبيعي كون الفريق داخل منافسة وعليه أن يكون في أتم الجاهزية.

وبين أن فريق القوة الجوية رغم أنه لم يحقق النتائج التي تنتظرها جماهيرنا إلا أن الفريق كان الطرف الأفضل وفي بعض الأحيان لم يحالفنا الحظ.

وأشار إلى أن لاعبي الفريق دائما ما يظهرون في المباريات الصعبة ومعدن الفريق يتضح في المواقف الصعبة ونأمل أن تكون مواجهة تراكتور لصالح فريقنا وتحسين موقعنا في ترتيب المجموعة.

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