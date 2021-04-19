2021/04/19 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الاستخبارات العسكرية تعتقل 2 من قياديي داعش غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود من سوريا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الاستخبارات العسكرية تعتقل 2 من قياديي داعش غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود من سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الاستخبارات العسكرية تعتقل 2 من قياديي داعش غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).