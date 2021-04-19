مدير إعلام النفط يكشف عن حالة حارس مرمى الفريق بعد تعرضه لـ (جلطة) أثناء التدريب

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف مدير إعلام نادي النفط جمعة ثامر اليوم الأثنين (19 نيسان 2021) عن الحالة الصحية لحارس مرمى الفريق الكروي مصطفى سعدون الذي تعرض لحالة يشتبه بأنها جلطة دماغية.

وقال ثامر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" الفريق وأثناء إستعداده للوحدة التدريبية المسائية اليوم الإثنين، أغمى على الحارس مصطفى سعدون وتعرض للشلل في فمه وساقه وقدمه من دون أعراض يشكي منها سابقاً".

وأضاف،" والآن الحارس مصطفى سعدون يدخل إحدى ردهات مدينة الطب في العناية المركزة وبحسب إستشارة الاطباء فأن حالته تستوجب المراقبة لمدة 72 ساعة وبعدها يمكن تشخيص ماحدث".

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