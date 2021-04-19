قيادي بالفتح يؤكد الإطاحة بـ 90‎%‎ من قادة تنظيم داعش في العراق

وكان الخبير الامني، احمد الشريفي، تحدث الخميس (15 نيسان 2021) عن ما اسماها بـ"ملاذات" متعددي الجنسيات المنتمين لتنظيم داعش داخل العراق، فيما أشار إلى أن حركة عناصر التنظيم تاخذ اطار الخلايا النائمة، وهي مقيدة بسبب الجهد الامني.وقال أحمد الشريفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وجود متعددي الجنسيات في داعش امنيا وعسكريا في العراق مستبعد، لكن متعددي الجنسيات يتواجدون فيما نسميها الملاذات، والتي نقيمها بانها مناطق نائية غير ماهولة بالسكان وغير ممسوكة عسكريا، الامر الذي يجعلها متاحة من خلال استغلال الثغرات الحدودية والتسلسل".واضاف الشريفي، أن "المناطق الماهولة والتي تقع ضمن اطار المتابعة الامنية والعسكرية، تكون حركة الاجانب والعرب من مسلحي داعش صعبة جدا، اضافة الى ان الجهد المدني سيرصدهم".وأكد أن "متعددي الجنسيات ضمن داعش مايزالون قيادات مؤثرة وفعالة في المحيط الاقليمي"، مبينا أن "حركة داعش بعناصره العراقية في المناطق تاخذ اطار الخلايا النائمة، وهي مقيدة جدا بسبب الجهد الامني والاستخباري".
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