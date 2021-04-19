2021/04/19 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، الاثنين، بانها تحتفظ بحق الرد على الهجمات ضد القوات الامريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة ان "الهجمات الاخيرة التي استهدفت القوات الامريكية في العراق لم تحقق اهدافها".

واضاف ان "واشنطن تنسق مع حكومة بغداد وتنتظر نتائج التحقيق التي تقوم به السلطات العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: نحتفظ بحق الرد على الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: نحتفظ بحق الرد على الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).