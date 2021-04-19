برهم صالح يبحث مع غوتيرش مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة. وذكر اعلام رئاسة الجمهورية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى، اليوم الاثنين 19 نيسان 2021، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تناول الأوضاع في …

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