2021/04/19 | 23:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة ألقت قوة من مفارز شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، الأثنين، القبض على متهم بحيازة مواد مخدرة في البصرة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – قسم مكافحة مخدرات / البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (2000) ألفان حبة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بحوزته أكثر 2000 حبة مخدرة في البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بحوزته أكثر 2000 حبة مخدرة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).