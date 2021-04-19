الاستخبارات العسكرية تعلن الإطاحة بـ ’أمين صندوق الزكاة’ ومسؤول ’غنائم داعش’ غربي نينوى

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، الاطاحة بامين صندوق الزكاة وبمسؤول غنائم داعش غربي نينوى بعد اجتيازهم الحدود قادمين من سوريا. وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية استخبارية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية التي اشارت لوجود اثنين من الارهابيين يسعيان لاجتياز الحدود قادمين من سوريا وعلى اثر ذلك …

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