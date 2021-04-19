قاسم الاعرجي يبحث مع رجال دين مسيحيين الحوار الوطني وأهمية تعاون الجميع لتفعيله

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / زار مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، كاتدرائية مار بطرس ومار بولص للسريان الأرثوذكس، في بغداد.والتقى الأعرجي /حسب بيان للمستشارية / أصحاب النيافة الأحبار، المطران مار سيوريوس حاوا، رئيس أساقفة أبرشية بغداد والبصرة ونيافة المطران افاك اسدوريان، مطران الأرمن في العراق ونيافة المطران أثناسيوس توما دقما، رئيس أساقفة أبرشية النيابة البطريركية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في المملكة المتحدة لندن، وعددا من الشخصيات والهيئات الاستشارية في الأبرشيات.وجرى خلال اللقاء، الحديث عن الحوار الوطني وأهمية تعاون الجميع والعمل على تفعيله، لما يمثله من فرصة حقيقية لبناء عراق آمن مستقر ومزدهر، كما جرى الحديث عن حوار الأديان والتأكيد على أن تنوع مكونات الشعب العراقي هو عامل قوة للشعب والدولة.وأشار الأعرجي إلى أن العراقيين أدركوا أهمية الحوار وقبول الآخر كوسيلة آمنة وحقيقية لتحقيق تطلعاتهم، تحت خيمة الوطن الواحد./انتهى3

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