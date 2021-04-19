وزير التخطيط يكشف عن وجود ستة الاف مشروع متوقف

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشف وزير التخطيط خالد بتال عن عن وجود ستة الاف مشروع متوقف.وقال في لقاء متلفز ان سبب توقف هذه المشاريع عدم وجود السيولة المالية./انتهى3

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