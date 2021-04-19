الفتح: خروج القوات الأمريكية مرهون بطلبٍ من الحكومة

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف الفتح، فاضل جابر، الاثنين، الحكومة العراقية بتطبيق القانون الذي اقره مجلس النواب بشأن إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العر...

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