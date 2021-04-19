الحكومة العراقية تستعد لإغلاق جميع المخيمات في البلاد

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الحكومة العراقية لإغلاق جميع المخيمات في البلاد التي تأوي اللاجئين والمشردين داخليا....

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