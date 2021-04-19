قيادي كردي: عصابات داعش هي التي كانت وراء قصف مواقع البيشمركة 

2021/04/19 | 23:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، الاثنين، أن القصف الذي استهدف مقرا للبيشمركة في قضاء كفري بمحافظة السليمانية يوم أمس نفذته ع...

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