2021/04/19 | 23:40 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الاراضي في اتحاد الصناعات العراقية: قرار بتمليك الارض لاصحاب المشاريع الصناعية وفق ضوابط مستحدثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/19 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاراضي في اتحاد الصناعات العراقية: قرار بتمليك الارض لاصحاب المشاريع الصناعية وفق ضوابط مستحدثة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاراضي في اتحاد الصناعات العراقية: قرار بتمليك الارض لاصحاب المشاريع الصناعية وفق ضوابط مستحدثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).