2021/04/19 | 23:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يسود في العراق حديث منقول عن مصادر حكومية وصحفية بشأن مؤشرات على “حملة كبيرة ضد الفساد” تخطط لها الحكومة العراقية، “بدأت فعليا منذ أشهر”، واستهدفت “إداريين وسياسيين متهمين بالفساد من مختلف المكونات”، توجت، السبت، باعتقال الزعيم السياسي ورجل الأعمال البارز، جمال الكربولي.ويقول الصحفي العراقي، أحمد الجاسم، في تصريح لـ الحرة، إن “لديه معلومات تشير إلى وجود مدراء ومدراء عامين من وزارات الصناعة والزراعة والتجارة والوقف الشيعي معتقلين، ويجري التحقيق معهم بسرية في تهم فساد”.وامتنع الجاسم عن ذكر أسماء، حيث قال إنه “يمتلك قوائم لتلك الأسماء”، مضيفا أن “الحملة التي بدأتها الحكومة قبل أشهر أدت إلى محاكمة مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملاحقة “ديناصورات الفساد” بالعراق..



قائمة أسماء مهمة ستطالها الحملة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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