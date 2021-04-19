وزارة الكهرباء: استهداف خط نقل للضغط الفائق في الموصل

2021/04/19 | 23:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، استهداف خط طاقة سد الموصل – قيارة في نينوى.وذكرت الوزارة، في بيان، “إستهداف خط نقل الطاقة الكهربائي للضغط الفائق (سد الموصل – قيارة الغازية) جهد ٤٠٠ ك.ف بعمل ارهابي تخريبي جديد هو السابع من نوعه خلال شهر واحد ادى الى خروجه عن الخدمة”.وأضافت أن “التفجير إستهدف قواعد البرج […]

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