لاعب عراقي يتعرض الى جلطة اثناء التدريب

2021/04/19 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعرض حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون ،الاثنين، لجلطة دماغية مفاجئة قبل البدء بوحدة تدريبية في الملعب و نقل على اثرها الى المستشفى.

وقال مدير اعلام نادي النفط جمعة ثامر في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه (19 نيسان 2021) انه "قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجأ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشيا وعلى الفور سارع الكادر الطبي بأجراء الاسعافات الاولية وبعدها تم نقله لاقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا كجلطة دماغية مفاجئة".

واضاف ثامر ان " سعدون يرقد حاليا في مستشفى مدينة الطب وأدارة نادي النفط تواصل جهودها لاجل نقله بالسرعة الممكنة لاحدى مستشفيات مدينة السليمانية".

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