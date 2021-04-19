الطاقة النيابية تحدد لـ NRT موعد تحسن تجهيز الكهرباء

2021/04/19 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين، تحسن مستوى تجهيز الكهرباء خلال منتصف الصيف المقبل، مؤكدة صدور اوامر بالقبض على بعض الشخصيات في وزارة الكهرباء.

وقال عضو لجنة الطاقة النيابية امجد العقابي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (19 نيسان 2021)، انه "يوجد العديد من المشاريع والدراسات لوزارة الكهرباء، لكن بسبب تأخير الموازنة تم تأخير تنفيذ هذه المشاريع " موضحا ان "منتصف الصيف سيشهد تحسنا في مستوى الكهرباء ولن يكون في البداية" .

وأضاف، ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى يوم امس بمسؤولي الشركات في وزارة الكهرباء وقدم تسهيلات كبيرة جدا"، موضحا ان "اغلب تأخر المشاريع هي بسبب السيولة المالية والتأخير الاكبر بسبب امانة بغداد وخاصة في محافظة بغداد فهي تؤخر جميع المشاريع الكهرباء بسبب التأمينات والاجازة في الحفر وموافقات الحفر التي تأخذ وقت اكثر من وقت الانجاز لاي مشروع في وزارة الكهرباء وخصوصا التي عليها خلافات".

وبين، ان رئيس الوزراء وجه امين بغداد في مكالمة صوتية توجيه مباشر بان وزارة الكهرباء تعمل متى ما شائت واينما شائت وعلى ضوئها اصبح تسهيلات كبيرة بمشاريع وزارة الكهرباء التي ستدخل وتاخذ بعض منها ايام ومنها شهور او شهرين وتقريبالا سيتم تنفيذها في نهاية الشهر السادس وخصوصا المشاريع في محافظة بغداد لفك الخلافات وبعض المحافظات التي تحتاجى لفك الخلافات بالمحولات وخطوط النقل وشبكة التوزيع ال وغيرها سينتهي في نهاية حزيران وسيلمس المواطن النتائج والتغيرات انذاك

واوضح، انه "في عام 2020 لم تكن هناك موازنة، بل كانت تصرف بنسبة 1على 12، لذا لم يشهد مفاصل الكهربائية اي تطور، اما الان فالصرف يتم بشكل مباشر والكاظمي داعم لوزارة الكهرباء، لكن يوجد بعض التدخلات الخارجية والداخلية والاقليمية، ومن بعض الشخصيات تعيق تقدم وزارة الكهرباء".

وتابع، انه "في بعض الاحيان سوء الاستشارة او قلة معرفة تؤثر على عمل الكهرباء".

واشار الى انه في "موازنة 2021 خصصت مبالغ كبيرة لقطاع الكهرباء كانت لبعض المشاريع المستمرة اولاداراة مشاريع جديدة.

وقال، ان "اغلب مشاريع الكهرباء وخصوصا العملاقة تمول من القروض وضمانات البنك المركزي، ولدينا مشاريع استراتيجية لبناء المحطات الناقلة ومشاريع وزارة الكهرباء ليست سريعة الانشاء ويحتاج لوقت".

واضاف، انه "لدينا مشكلة لا احد ينتبه لها وهي ان اغلب المبالغ المخصصة لكهرباء تصرف على الوقود واحتياجات الوزارة ومواد كيميائية تضاف الى الوقود وادوات احتياطية تستهلك مع مرور الوقت".

ونفى العقابي وجود مبالغ صرفت على الكهرباء منذ 2003 الى الان، كان بامكانها بناء دولة، لكننا لا ننكر وجود اخفاق وهدر للمال العام وقضايا سرقة ومشاريع وهمية تم بنائها وتم سجن بعضهم وتم القاء القبض على البعض الاخر وسيتم الاستمرار بالقاء القبض على الفاسدين بالايام المقبلة.

وتابع، ان "لجنة الامر الديواني برئاسة ابو رغيف لديهم تحريات بشأن شخصيتين كبيرتين فاسدتين احدهم كان في وزارة الكهرباء وهو متقاعد الان والثاني كان مدير عام القي القبض عليه قبل ايام وهم معروفون والجميع يعرفهم".

واشار الى انه "حسب المعلومات الواردة لدينا فإن لجنة الامر الديواني لديها اوامر بالقبض على بعض الشخصيات في وزارة الكهرباء لديهم مخالفات وابتزاز ومسؤولون عن هدر المال العام".

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