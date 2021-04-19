فرنانديز يلمح لمعارضته السوبر ليج

2021/04/19 | 23:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات برونو فرنانديز، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، أول لاعب من الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، يعلق على هذه المسابقة التي أثارت الكثير من الجدل.

فقد كتب دانييل بودينسي، لاعب وولفرهامبتون، عبر حسابه على “إنستجرام” قائلا: “الكرة، الأغنية، الحلم، تسديدة زيدان على الطائر، مهاراة كاكا الفردية”.

وتابع: “ليفربول في أثينا، وأولي في برشلونة، وكريس وسيدورف..



هناك بعض الأمور التي يمكن دفع الأموال من أجلها”، في إشارة إلى دوري أبطال أوروبا.

وعلق برونو على منشور مواطنه، بقوله: “الأحلام لا يمكن شراؤها”، مع وضع صور تعبيرية لأيادي تصفق، وهو ما يوحي بمعارضته لتدشين بطولة السوبر ليج.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، هدد بأن اللاعبين الذين سيشاركون في دوري السوبر الأوروبي، لن يستطيعوا اللعب في اليورو أو كأس العالم.

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