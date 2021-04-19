الشرطة العراقي يرد على أنباء إقالة مدربه

2021/04/19 | 23:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت إدارة نادي الشرطة الأخبار المتداولة أخيرا حول إقالة المدرب الصربي ألكسندر إليتش.

وقال المنسق الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني ل إن الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل غير صحيحة.

وأكد: “المدرب إليتش مستمر في مهمته وقاد اليوم الوحدة التدريبية تحضيرا لمواجهة الأهلي السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا”.

وبين أن الفريق يواصل تحضيراته وهناك استقرار بالجهاز الفني.

وأوضح: “مثل هذه الشائعات لن تؤثر على المدرب كما أن الإدارة وضعت ثقتها فيه للتعويض في المباريات المقبلة”.

يشار إلى أن الشرطة خسر مباراتي الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا أمام الدحيل القطري 2-0، وأمام الاستقلال الإيراني 3-0.

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