البنتاغون: نتوقع إجراء مراجعة شاملة لانتشارنا العسكري العالمي

2021/04/20 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتوقعت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، إجراء مراجعة شاملة لانتشارها العسكري العالمي قبل منتصف الصيف القادم.وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "ندعو روسيا لتوضيح نياتها بشأن أوكرانيا والتوقف عن استفزازها وللمساهمة في دعم الاستقرار"، مؤكدا ان" قواتنا موجودة بشكل محدود في العراق لمساعدة شركائنا على متابعة عملياتهم ضد تنظيم داعش".واضاف: ان "الحشود العسكرية الروسية الحالية على حدود أوكرانيا هي الأضخم منذ عام 2014"، مبينا "وجود مقاتلاتنا في أوكرانيا روتيني ولا علاقة له بالتطورات الأخيرة على الحدود".واوضح: "سنسحب جميع الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول بداية سبتمبر باستثناء حماية بعثتنا الدبلوماسية، وسنحتفظ بالقدرات الكافية لمكافحة الإرهاب في المنطقة للتعامل مع التهديدات الناشئة من أفغانستان".المصدر: الجزيرة نت

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