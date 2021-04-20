قسمة ضيزى: - مظهر محمد صالح

2021/04/20 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح قسمة ضيزى: قصة قصيرةمظهر محمد صالحتذكرت بحدث مدهش نالني في واحدة من مساءات الحصار التسعيني ،ففي يوم غربت فيه الشمس وضاق الامل وازددت النفس حزنا واكتئابا قررت ان اغادر تعاريج نفسي وانقلاباتها لاتلمس دروب حريتي في واحدة من ابواب الرجاء بالذهاب الى دار العبادة الجماعية والتقرب الى الله لاداء صلاتي انذاك وفي المسجد المجاور لمنزلي .كان لدي حذاء احمر يكاد الشي الوحيد الذي احتفظت به منذ ......





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