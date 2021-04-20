البنتاغون يتحدث عن مراجعة شاملة للانتشار العسكري قبل منتصف الصيف القادم

2021/04/20 | 00:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقعت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، إجراء مراجعة شاملة لانتشارها العسكري العالمي قبل منتصف الصيف القادم.

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وذكرت الوزارة، في مؤتمر تابعه "ناس" (19 نيسان 2021)، "ندعو روسيا لتوضيح نياتها بشأن أوكرانيا والتوقف عن استفزازها وللمساهمة في دعم الاستقرار"، مؤكدة ان "قواتنا موجودة بشكل محدود في العراق لمساعدة شركائنا على متابعة عملياتهم ضد تنظيم داعش".

واضافت ان "الحشود العسكرية الروسية الحالية على حدود أوكرانيا هي الأضخم منذ عام 2014"، مبينة "وجود مقاتلاتنا في أوكرانيا روتيني ولا علاقة له بالتطورات الأخيرة على الحدود".

واوضحت " سنسحب جميع الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول بداية سبتمبر باستثناء حماية بعثتنا الدبلوماسية، وسنحتفظ بالقدرات الكافية لمكافحة الإرهاب في المنطقة للتعامل مع التهديدات الناشئة من أفغانستان".

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