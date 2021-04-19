السودان يصادق على إلغاء قانون لمقاطعة إسرائيل

2021/04/20 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان، مساء الاثنين، على إلغاء قانون لمقاطعة إسرائيل، ظل قائما طوال 63 عاماً.

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