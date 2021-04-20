وزير الموارد المائية : سد مكحول الاستراتيجي سيضيف طاقة خزنية تقدر ب 3 مليارات متر مكعب

2021/04/20 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد ان : سد مكحول الاستراتيجي سيضيف طاقة خزنية تقدر ب 3 مليارات متر مكعبواوضح في تصريح متلفز ان : مانقوم به هو معالجة ازمات واعادة الامور الى نصابها مشيرا الى انه لايمكن استمرارالمجاملات في ملف المياه والبلد لايحتمل مشاكل بهذا الملف .واضاف رشيد ان : خطط الوزارة تحتاج الى تمويل بانشاء سدود وتعزيز مشاريع الارواء اضافة الى سلطة تحتاجها الوزارة في تنفيذ قراراتها الخاصة بالمياه والتجاوز على الحصص والاراضي الزراعية./انتهى3

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