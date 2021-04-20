فلاديمير بوتين سيشارك في قمة المناخ الافتراضية المقررة الخميس من خلال اتصال عبر الفيديو

2021/04/20 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن الكرملين الإثنين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في اتصال عبر الفيديو (الخميس والجمعة) في قمة المناخ الدولية التي اقترحها نظيره الأمريكي جو بايدن التي ستمثل عودة واشنطن إلى مكافحة ظاهرة تغير المناخ بعد انسحابها من اتفاق باريس تحت إدارة دونالد ترامب.وقال الكرملين إن بوتين "سيقدم نهج روسيا في سياق إقامة تعاون دولي واسع للتغلب على العواقب السلبية لتغير المناخ".وفي الشأن، عقد ممثل الكرملين رسلان إيدلغيرييف محادثات مع المبعوث الأمريكي للمناخ وزير الخارجية السابق جون كيري .وقد دعي 40 من قادة العالم في المجموع إلى هذه القمة الافتراضية ".وكان جو بايدن دعا فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في نهاية آذار للمشاركة في هذه القمة، إلا أن الأخير لم يؤكد بعد مشاركته ".يذكر ان موسكو وواشنطن قد اعلنتا في بداية آذار أنهما استأنفتا التعاون بشأن المناخ مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة./انتهى2

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