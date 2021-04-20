البنتاغون: نحتفظ بحق الرد على الهجمات ضد قواتنا في العراق

2021/04/20 | 00:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون”، اليوم الاثنين، بانها تحتفظ بحق الرد على الهجمات ضد القوات الامريكية في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة ان “الهجمات الاخيرة التي استهدفت القوات الامريكية في العراق لم تحقق اهدافها”.واضاف ان “واشنطن تنسق مع حكومة بغداد وتنتظر نتائج التحقيق التي تقوم به السلطات العراقية”.

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