أول تعليق من توخيل على مشاركة تشيلسي في السوبر ليج

2021/04/20 | 00:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر توماس توخيل مدرب تشيلسي عن ثقته في أن النادي سيتخذ القرارات الصحيحة للمضي قدمًا بعد أن وافق على أن يصبح أحد الأعضاء المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي الجديد.

وتشيلسي واحد من 6 أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أعلنت انضمامها للمسابقة الجديدة التي تهدف إلى منافسة دوري أبطال أوروبا في خطوة انتقدها لاعبون ومسؤولون وجماهير على نطاق واسع.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري يوم الثلاثاء: “عرفت بهذا الموضوع أمس فقط.



جئت إلى هنا للمنافسة في أقوى البطولات ولهذا وافقت على تدريب تشيلسي”.

وأضاف “كما تعلمون أفضل عدم الانشغال بكل هذا الجدل الدائر حولنا.



أثق في فريقي لاتخاذ القرار الصحيح.



من الواضح أنني لم أشارك مع لاعبي الفريق في عملية صنع القرار.



مهمتي قيادة الفريق فنيا والتركيز على مبارايتنا المقبلة حيث تنتظرنا مباراة مهمة غدا”.

ولا يزال تشيلسي ينافس على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري الأبطال بينما سيتقدم مؤقتا للمركز الثالث في الدوري الممتاز حال الفوز على برايتون.

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