ليفربول يهدر فوزا ثمينا على ليدز

2021/04/20 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأهدر ليفربول فوزا مهما على مضيفه ليدز يونايتد، ليتعادل معه 1-1 مساء الإثنين، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ساديو ماني هدف ليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يعادل دييجو يورينتي الكفة لصاحب الأرض في الدقيقة 87.وبقي ليفربول في المركز السادس بعدما ارتفع رصيده إلى 53 نقطة، فيما رفع ليدز رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.المصدر: كورة

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