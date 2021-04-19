بعد جدل حول الأقدمية.. منح شارة قيادة المنتخب المصري لمحمد صلاح 

2021/04/20 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد جدل استمر نحو عام حول الاعتماد على معيار الأقدمية، قرر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، حسام البدري، منح شارة كابتن المنتخب إلى محمد صلاح.

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