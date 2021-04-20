تحذير… تطبيق ضار يمكن أن يخترق هاتفك باسم

2021/04/20 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيحذر خبراء الأمن السيبراني من مستخدمي الهواتف الذكية من تثبيت تطبيق يحمل اسم "WhatsApp Pink"، مشيرين إلى أن تثبيت هذا البرنامج على هاتفك يهدد بسرقة بياناتك.ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى وجود تحذيرات تشير إلى أن هذا التطبيق ضار ويسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك.ولفتت إلى أن هذا التطبيق الضار يقوم بالاحتيال على مستخدمي "واتسآب" عن طريق إرسال رسالة لهم تحتوي على رابط يعرض عليهم إمكانية استخدام تطبيق "واتسآب" باللون الوردي، بدلا من اللون المعروف لتطبيق "واتسآب" الأصلي.وتتضمن هذه الرسالة الاحتيالية عرض ميزات جديدة لإضفاء بعض المصداقية على التطبيق المزيف مع رابط لتحديث رسمي من "واتسآب"، لكن الواقع أنه بدلا من حدوث تعديلات على التطبيق الأصلى لـ "واتسآب" يقوم الرابط بنقل المستخدم إلى صفحة تطلب منه تثبيت التطبيق الضار الذي يحمل اسم "WhatsApp Pink"، رغم أنه لا يوجد أي علاقة للتطبيق الضار مع منصة "واتساب" أو شركة "فيسبوك".المصدر: سبوتنيك

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