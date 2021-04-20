المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة في ميناء الحريقة

2021/04/20 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الاثنين، حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة النفطي، وقالت إنها قد تمدد هذا الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب نزاع حول الميزانية مع مصرف ليبيا المركزي.

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