القانونية النيابية: الاستعدادات مستمرة لضمان اجراء الانتخابات في موعدها

2021/04/20 | 02:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الحكومة لعدم تمكنها من توفير المناخ الأمني المناسب بغداد- وعد الشمري” أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاثنين، ان الاستعدادات مستمرة للانتخابات المبكرة، لافتة إلى أن جميع المؤشرات تدل على إجرائها في موعدها المقرّر، لكنها تحدثت عن عدم تمكن الحكومة من توفير المناخ الأمني المناسب لغاية الوقت الحالي.وقال عضو اللجنة النائب صائب ...

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